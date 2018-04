Goleiro Felipe cai nas graças da torcida corintiana

Ao final do desesperador empate com o Atlético Paranaense, os mais de 32 mil torcedores que foram ao Pacaembu gritavam: "Felipe, Felipe, Felipe." Veja também: Classificação Calendário / Resultados Crônica do jogo: Corinthians 2 x 2 Atlético-PR Após sair da zona, Corinthians pensa na decisão contra o Goiás Em retribuição, ele levantou o braço, gesticulou. Mostrou o distintivo do Corinthians na camisa e o beijou. Aos repórteres que faziam fila para esperar suas declarações, ele reservava o inesperado: o mais completo silêncio. Para a assessoria de imprensa, disse que não fala mais com jornalistas até o final do Campeonato Brasileiro. Cansado com as críticas que recebeu por cobrar os companheiros nos vários gols infantis que o Corinthians tomou no Brasileiro, Felipe resolveu se calar. Foi a maneira que encontrou para se vingar dos repórteres. "O Felipe é estourado. É sempre um prato cheio para vocês da imprensa. Mas acho que ele resolveu não falar mais para se poupar, evitar desgaste", desconversou Betão. "Eu nem sabia que ele resolveu não dar mais entrevista. O que posso falar é que o Felipe já virou um ídolo corintiano pelas suas defesas. E é isso que me importa", disse o técnico Nelsinho. Mesmo durante a partida, Felipe foi diferente. Procurou falar o menos possível com seus companheiros. Na hora dos gols do Atlético, não queria nem olhar para os outros jogadores do Corinthians. Mas os torcedores não estavam preocupados com o seu silêncio. O que vale para eles é o que estão acompanhando em campo durante o Brasileiro. E no domingo foi até além. O goleiro representou como nunca o amor que o simples corintiano tem pelo time. Além de fazer grandes defesas, aos 45 minutos do segundo tempo abandonou o gol e foi tentar ajudar o ataque. O time perdia por 2 a 1. Felipe cabeceou com estilo a bola levantada por Lulinha. Ela raspou o ângulo direito, mas foi para fora. Os torcedores comemoraram como se fosse gol. Em seguida, Finazzi conseguiu o empate verdadeiro. Mas o grande personagem do empate de ontem foi Felipe. A diretoria está tão confiante que descobriu um goleiro para marcar época no clube, que resolveu até dar um grande aumento ao jogador para impedir sua saída para a Europa que o empresário Marcelo Robalinho está tentando. O salário de Felipe é R$ 30 mil. O contrato vai até 2011.