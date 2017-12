Goleiro Felipe chega e se junta ao elenco do Bragantino

Contratado depois de fazer uma boa Série B pelo Sampaio Corrêa, o técnico Léo Condé começou os trabalhos no Bragantino nesta segunda-feira, com dois reforços experientes: o goleiro Felipe e o meia Vinícius Reche. O clube já tinha confirmado antes o zagueiro Douglas Silva, também experiente, para a disputa do equilibrado Campeonato Paulista da Série A2.

"Na vida, como no futebol, às vezes a gente precisa dar um passo para trás antes de dar dois para frente" comparou Felipe, que chega com a missão de substituir Douglas, que fez excelente Série B em 2015 e acabou contratado pelo Corinthians.

Felipe foi revelado pelo Vitória, onde jogou de 2003 a 2006. Em seguida ele foi defender o Bragantino, se destacou e foi contratado pelo Corinthians. Após alguns anos na capital paulista Felipe foi defender o Braga, de Portugal, mas voltou ao Brasil para vestir a camisa do Flamengo, onde foi dispensado em 2015. No ano passado, foi reserva de Muralha no Figueirense.

Já Vinícius Reche disputou a Série B pelo Santa Cruz, mas também teve uma passagem rápida pelo mundo árabe. O lateral-esquerdo Bruno Pacheco, ex-Guarani, também foi confirmado pela direção do clube. O objetivo é brigar pela volta à elite paulista.