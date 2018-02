Goleiro inglês cobra falta de sua área e marca um golaço Titular do Tottenham e da Seleção Inglesa, o goleiro Paul Robinson conseguiu neste sábado o que Rogério Ceni nunca fez nem em sonho: marcou um gol cobrando uma falta, num lance como se fosse um tiro de meta. Foi o segundo gol da vitória dos Spurs sobre o Watford, por 3 a 1, em Londres, pela 30.ª rodada do Campeonato Inglês. O gol incrível saiu aos 22 minutos do segundo tempo, quando o Tottenham já vencia por 1 a 0. Robinson, em sua pequena área, chutou com força e contou com a ajuda do vento e da zaga adversária, que não conseguiu rebater a bola, que quicou no gramado e encobriu o goleiro Ben Foster, adiantado e desatento no lance. Detalhe: Foster é concorrente direto de Robinson pela camisa 1 da Inglaterra, que enfrenta sábado a Seleção de Israel pelas Eliminatórias da Eurocopa-2008. Foi o segundo gol de Robinson na carreira. Em 2003, quando jogava pelo Leeds, o goleiro marcou de cabeça contra o Swindon Town numa partida da Copa da Inglaterra, levando a disputa da vaga para a decisão por pênaltis. Robinson defendeu dois penais e classificou o Leeds de forma heróica. Meses depois, foi contratado pelo Tottenham e chegou à Seleção Inglesa. Ele foi titular na última Copa do Mundo. Autor do gol também um dos maiores frangos Antes do golaço deste sábado, Robinson ficou famoso no mundo todo por um dos maiores frangos já vistos. Foi no dia 11 de outubro do ano passado em uma partida da eliminatórias da Euro 2008 contra a Croácia, que venceu a partida por 2 a 0.