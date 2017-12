Goleiro Jean acerta contrato de cinco temporadas com o São Paulo

O goleiro Jean, do Bahia, é o novo goleiro do São Paulo. Ele acertou um vínculo de cinco temporadas no clube do Morumbi e já aparece em fotos publicadas nas redes sociais com a camisa tricolor, concedendo entrevista à assessoria do clube, nesta sexta-feira. O clube deve anunciar oficialmente a contratação ainda neste fim de semana.

+ River Plate trabalha em silêncio para repatriar Pratto, diz jornal

O atleta de 22 anos chega ao clube do Morumbi depois de uma longa negociação, que teve imprevistos por causa de mudanças administrativas tanto no São Paulo quanto no Bahia. No clube tricolor, Vinicius Pinotti conduzia as negociações até deixar o cargo de diretor executivo de futebol, que Raí assumiu. Da parte baiana, o presidente do clube era Marcelo Sant'Anna quando as negociações começaram. Ele foi sucedido por Guilherme Bellintani à frente do clube de Salvador, que concluiu o negócio.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No São Paulo, Jean disputará a vaga de titular com Sidão, em alta neste fim de temporada depois de ajudar a equipe a fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Dênis deixou o clube e o futuro de Renan Ribeiro é incerto. Lucas Perri, cria da base tricolor, deve ter mais oportunidades na equipe principal.