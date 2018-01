Goleiro Jefferson, do Botafogo, diz que irá se aposentar no final de 2018

Jefferson, goleiro e ídolo do Botafogo, anunciou que irá pendurar as luvas ao final da temporada 2018. Em entrevista ao canal de TV Fox Sports, o arqueiro de 35 anos falou sobre as razões de sua decisão e estabeleceu metas para alcançar antes da aposentadoria.

" A partir do momento em que você não tem mais foco, não adianta ter 32, 35, 39, que para. Enquanto tiver objetivo, vai embora. O meu foco vai até esse final de ano. Meu objetivo é encerrar aqui no Botafogo, tenho objetivos grandes no Botafogo", declarou o goleiro. Questionado pelos apresentadores, disse que irá parar e que pretende focar em "outros desafios", como estar junto com a família. Ao receber manifestações de carinho dos torcedores, Jefferson agradeceu, mas disse que está decidido a parar.

O arqueiro estabeleceu grandes metas para o último ano da carreira. "Espero conquistar um grande título com o Botafogo, estar no grupo da Copa de 2018 e quero bater esse recorde de ser o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Botafogo", afirmou.

Jefferson foi formado no Cruzeiro e teve duas passagens pelo Botafogo, entre 2003 e 2005 e depois de 2009 até os dias de hoje. Já jogou 440 vezes com a camisa alvinegra e foi campeão carioca duas vezes pelo clube, além de ter sido eleito melhor goleiro do Campeonato Brasileiro 2014. A partir de 2017, porém, teve que disputar espaço com Gatito Fernández.

Pela seleção brasileira, foi convocado para 22 partidas e esteve no grupo que conquistou a Copa das Confederações 2013 e disputou Copa do Mundo 2014. Também defendeu um pênalti de Messi em amistoso entre Brasil e Argentina, vencido pela equipe brasileira por 2 a 0.