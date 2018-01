Goleiro Júlio César evita derrota da Inter no Italiano A Inter de Milão tropeçou e empatou com o Reggina, fora de casa, por 0 a 0, neste sábado pelo Campeonato Italiano. Por causa do feriado de Páscoa, todos os jogos da 31.ª rodada da competição aconteceram neste dia e, portanto, não terá nenhum jogo do torneio neste domingo. Apesar do empate, a Inter segue com tranqüilidade na competição e mesmo com a vitória da Roma sobre o Catania, segue disparado na liderança com 80 pontos. O time da capital segue em segundo, com 62. Faltando oito rodadas para o final do campeonato e com uma diferença de 18 pontos, a Inter está com o título praticamente assegurado. O destaque da partida foi o goleiro Júlio César. Com uma seqüência de defesas importantes, o brasileiro garantiu o resultado e evitou a primeira derrota da Inter no Campeonato Italiano. O líder da competição teve um desfalque no início da partida. O zagueiro argentino Walter Samuel sentiu um problema muscular, aos seis minutos, de jogo e foi substituído por Fabio Grosso. Com chances remotas de conquistar o título, a Roma poupou seu capitão, Francesco Totti, e os três destaques brasileiros do time (Doni, Taddei e Mancini) para o jogo de volta contra o Manchester United pela Liga dos Campeões e mesmo assim fez o dever de casa e bateu o Catania, fora de casa, por 2 a 0. Outros jogos da rodada: Atalanta 1 x 0 Chievo, Fiorentina 4 x 0 Ascoli, Lazio 1 x 0 Messina, Palermo 1 x 3 Cagliari, Parma 1 x 0 Livorno, Sampdoria 1 x 0 Torino, Siena 2 x 2 Udinese.