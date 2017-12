Goleiro Kléber já treina no Botafogo O goleiro Kléber, ex-Atlético-MG, foi apresentado nesta quinta-feira como novo reforço do Botafogo para o Campeonato Brasileiro. O jogador já treinou com a equipe e disse estar satisfeito com o novo clube. "Tive alguns problemas no Atlético Mineiro e acho que essa vinda para cá foi a melhor solução". O Botafogo continua a procura de reforços para disputar o Campeonato Brasileiro.