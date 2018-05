Goleiro Lehmann é suspenso por três jogos na Alemanha

O jogador de 40 anos, punido pela Federação Alemã de Futebol, foi expulso por causa do seu ato na partida que terminou empatada por 1 a 1. Lehmann pisou em Aristide Bancé, em uma suposta vingança pela dura entrada que recebeu do adversário e lhe causou uma lesão no joelho.

Goleiro titular da Alemanha na Copa do Mundo de 2006, o veterano atleta vem irritando os dirigentes do Stuttgart por causa do seu temperamento difícil e corre o risco de ser até despedido do clube, segundo informou o jornal alemão Bild. De acordo com uma contagem feita pelo diário, Lehmann se envolveu em 17 incidentes com essas características nos últimos 17 meses.