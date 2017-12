Goleiro livra o Paysandu da derrota O goleiro Alexandre Fávaro, do Paysandu, foi o grande herói da partida contra o Paraná, no Mangueirão, salvando pelo menos quatro gols certos do time visitante e segurando o empate por 1 a 1 dentro de casa. O time paraense fez uma partida medíocre e merecia perder, mas conseguiu subir mais um ponto na tabela. Agora, tem 48 pontos e continua na 16ª colocação. Galvão marcou para o Paraná e Alex Pinho para o Paysandu. O técnico Adilson Batista voltou a escalar mal o time e saiu de campo mais uma vez vaiado pela torcida e chamado de "burro". Ele começou a partida com o fraco Carabina na lateral direita e Lecheva no meio. Os dois nada produziram a não ser jogadas erradas. O Paraná começou na retranca e só arriscou ir ao ataque ao perceber que o Papão não queria jogar. Marcel, Galvão e Messias tiveram três chances nos pés e não souberam empurrar a bola paras redes. O goleiro Alexandre Favaro, com seus zagueiros olhando, deixou a pequena área e encarou os atacantes, evitando os gols que pareciam certos. A incompetência do ataque do Paysandu era visível. Vinícius, mais uma vez, nada fez. Borges, muito marcado, tentava resolver sozinho e perdia todas. Alexandre, no meio, levava os zagueiros Alex Pinho e Júlio Santos à loucura, entregando bolas nos pés dos adversários. O segundo tempo foi um pouquinho melhor. Com a entrada de Balão, o ataque do Paysandu criou algumas jogadas. E foi só. Os chutes saiam tortos pela linha de fundo. Conformado, o Paraná cozinhou a partida até o apito final.