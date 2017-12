Goleiro marca na vitória do Noroeste O goleiro Márcio Vieira, do Noroeste, foi o destaque na vitória do Noroeste sobre a Ferroviária, por 3 a 2, neste domingo pela manhã, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Ele abriu o caminho da vitória, cobrando falta, aos nove minutos. Este é o segundo gol marcado por ele dentro do Campeonato Paulista da Série A-3. A vitória deixou o Noroeste com 21 pontos, enquanto a Ferroviária permanece com 15 pontos. O Jaboticabal venceu o líder Sertãozinho, por 3 a 2, com destaque para o veterano atacante Táxi que marcou dois gols, um deles de falta. O Jaboticabal foi para 10 pontos, enquanto o Sertãozinho continua com 22 pontos. Em Limeira, o Independente correu muito mas perdeu para o Palmeiras B, por 3 a 2. O time casa continua com 12 pontos, enquanto o Palmeiras atingiu a liderança, com 22 pontos, ao lado de Sertãozinho e Oeste. À tarde, quatro jogos completam a 12ª rodada: XV de Piracicaba X Internacional, União Mogi x Osasco, Oeste X Taquaritinga e Taubaté X Barretos.