Goleiro marca no fim e salva Oeste de derrota para Avaí

Antes disso, aos 33 minutos do segundo tempo, a energia elétrica caiu e demorou cerca de 15 minutos para retornar, atrasando a partida. O Avaí começou o jogo mais presente no campo de ataque e logo aos quatro minutos, fez o primeiro gol. Após cruzamento, Marquinhos brigou pela bola e tocou para Márcio Diogo, que girou em cima da defesa e bateu no alto. Com o passar do tempo, o Oeste melhorou no jogo, mas não conseguiu chegar ao gol de empate.

No segundo tempo, como esperado, o Oeste ficou em cima pressionando de todos os lados. Mas, aos 33 minutos, a cidade de Itápolis sofreu um apagão e partida ficou parada por 15 minutos. Quando o duelo retornou, o Oeste ficou em cima, mas o gol de empate saiu apenas aos 49. Após cobrança de escanteio, o goleiro Fernando Leal foi para o ataque e completou de cabeça, sacramentando o empate.

O Avaí faz seu primeiro jogo em casa contra o Guaratinguetá, na próxima terça, às 19h30. No mesmo dia, um pouco mais tarde, em Erechim (RS), no estádio Colosso da Lagoa, às 21h50, o Oeste encara a Chapecoense, que perdeu dois mandos de campo ainda por conta da Série C do ano passado.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 x 1 AVAÍ

OESTE - Fernando Leal; Dezinho, Ligger e Adriano Alves; Arnaldo, Jovany, Wanderson (Melinho) e Fernandes; Magrão, Bruno Nunes (Heli) e Adriano Ferreira (Lelê). Técnico: Roberto Cavalo.

AVAÍ - Diego; Vinícius Bovi, Leandro Silva, Alef e Jefferson Maranhão (Pablo); Alê, Eduardo Costa, Cleber Santana e Marquinhos; Márcio Diogo (Roberson) e Reis (Higor). Técnico: Ricardinho.

GOLS - Márcio Diogo, aos 4 minutos do primeiro tempo; Fernando Leal, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Adriano e Jovany (Oeste); Marquinhos (Avaí).

ÁRBITRO - Fábio Filipus (PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio dos Amaros, em Itápolis (SP).