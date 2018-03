Goleiro Márcio pode continuar no Paulista O goleiro Márcio confirmou, nesta terça-feira, que deverá continuar a defender o Paulista no Campeonato Brasileiro da Série B. De acordo com o goleiro, as diretorias de São Paulo e Paulista estão negociando um novo contrato de empréstimo. "Eu devo mesmo continuar em Jundiaí, o que é uma alegria para mim, pois estou tendo a oportunidade de mostrar meu futebol e jogar o Campeonato Brasileiro da Série B seria interessante para ganhar ainda mais experiência", explicou. Márcio assumiu a camisa de titular no Paulista por apenas quatro partidas e foi um dos responsáveis pela boa campanha na etapa final do Campeonato Paulista. O time ficou com o vice-campeonato paulista, perdendo o título para o São Caetano. O jogador disse desconhecer uma proposta do Vasco da Gama. "Pelo menos até mim não chegou nada. Só sei que posso continuar em Jundiaí". Fã de Rogério Ceni, Márcio não esconde o desejo de ser o substituto de seu ídolo no gol do tricolor. "Ainda sou novo e o São Paulo tem grandes goleiros, não só com o Rogério Ceni. Quero um dia entrar no Morumbi como titular do São Paulo", completou. O técnico Zetti continua preparando o time para enfrentar o Joinville-SC, domingo, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. O time soma um ponto na competição, após o empate em 0 a 0 contra o Santo André, pela primeira rodada. Durante a semana, serão realizados treinos em dois períodos. Nesta terça-feira, aconteceram treinos técnicos e táticos. Zetti quer o time trabalhando melhor a finalização das jogadas: "Precisamos de uma pontaria melhor. Estamos até conseguindo armar jogadas, mas a conclusão tem que ser precisa".