Goleiro morre após receber pisão na cabeça no Gabão

LIBREVILLE - Mais uma morte em campo assolou o futebol africano no final de semana. No último domingo, um goleiro que atuava pelo Campeonato Gabonês morreu depois de levar um pisão na cabeça durante jogo de seu time, o AC Bongoville, contra o Centre Mberi Sportif.

Sylvain Azougoui, de 30 anos, faleceu depois do choque com um atacante rival. O goleiro realizou defesa durante a partida, mas soltou a bola e precisou disputá-la com um adversário. O jogador do Centre Mberi Sportif acabou perdendo o equilíbrio e pisou na cabeça de Azougoui.

Segundo um funcionário do AC Bongoville, o pisão deixou o goleiro, natural do Benin, em condições críticas. Ele ainda deixou o campo com vida, mas não resistiu e morreu na ambulância a caminho do hospital.