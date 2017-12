Goleiro morre em clássico guatemalteco O goleiro Dany Ortiz, do Municipal e da seleção da Guatemala, morreu neste domingo ao sofrer uma parada cardíaca após se chocar contra o atacante Julio ?El Loco? Rodríguez, do Comunicaciones, no maior clássico do futebol guatemalteco. Segundo a imprensa local, ele faleceu quando chegou a um hospital particular na capital do país.