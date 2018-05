Goleiro Neneca deve permanecer no Santo André em 2010

"O próprio Neneca disse não aos primeiros interessados. Ele prefere permanecer conosco pelo menos até que apareçam ofertas mais tentadoras. Concordamos. Afinal, ele continua bastante conceituado no mercado. Surgiram outras consultas, mas vamos aguardar a reapresentação do grupo (no dia 4) e ver se haverá algo de mais concreto", explicou o diretor executivo, Carlos Arini.

Segundo o cartola, o Santo André só liberará seu goleiro titular em caso de boa proposta. "Acredito que não será nada fácil mantê-lo aqui, mas não estamos preocupados em negociá-lo. Não é só ele. Estamos bem servidos na posição. Quem é que não gostaria de ter goleiros do nível do Neneca e do Júlio César", comparou.

Prevenindo-se para a saída de Neneca, o Ramalhão confirmou a contratação do goleiro Fabiano, de 21 anos, que pertence ao São Paulo. O jovem ficará no elenco andreense até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, em dezembro.

Além de Fabiano, o Santo André já confirmou outros oito reforços: o lateral-esquerdo Carlinhos, o zagueiro Halisson, os volantes Alê e Gil e os atacantes Anderson Gomes, Branquinho, Rafael Silva e Rodrigão. O próximo a ser anunciado deve ser o volante Wendel, que foi revelado pelo Corinthians e estava no futebol austríaco.