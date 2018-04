Goleiro Nikopolidis barra Real Madrid na Liga dos Campeões Uma bela performance do veterano goleiro Antonis Nikopolidis no estádio Karaiskakis Stadium nesta terça-feira impediu o Real Madrid de vencer o Olympiakos, o que classificaria o clube espanhol para a fase eliminatória da Liga dos Campeões desta temporada. O jogador de 36 anos fez três grandes defesas para barrar Robinho e Wesley Sneijder, este por duas vezes, para segurar um empate sem gols com o Real Madrid. O Real também acertou a trave duas vezes, com Mahamadou Diarra e Ruud van Nistelrooy. O time merengue ainda lidera o Grupo C com oito pontos, enquanto o Olympiakos, agora com cinco pontos, também tem chances de se classificar para a próxima fase do torneio. Na outra partida da chave, a Lazio derrotou o Werder Bremen por 2 x 1. (Por Barney Spender)