Goleiro Oliver Kahn divulga que irá se aposentar em 2008 Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2002 (Coréia do Sul e Japão), o goleiro alemão Oliver Kahn, do Bayer de Munique, revelou neste domingo que pretende se aposentar após disputar mais uma temporada. Com isso, o ex-titular da seleção germânica irá deixar os gramados em junho de 2008, colocando fim às esperanças dos dirigentes do seu clube em mantê-lo atuando até 2009. "Minha carreira como goleiro terminará definitivamente em 30 de junho de 2008. Com fiz na seleção, quero sair em alto nível. Não quero viver uma situação na qual alguém decide por mim", analisou Kahn, que perdeu a posição de titular da seleção da Alemanha para Jürgen Klinsmann, do Arsenal, na última Copa do Mundo. Segundo integrantes da cúpula do Bayern, o provável sucessor de Kahn na meta será Michael Rensing, reserva do ídolo alemão. O jovem jogador de 22 anos terá a missão de substituir o camisa 1 já no confronto com o Milan, na próxima terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa. Kahn foi suspenso pela Uefa por uma partida pelo seu mal comportamento no exame antidoping após a partida de volta das oitavas, contra o Real Madrid - o zagueiro brasileiro Lúcio também foi punido com multa de 6.171 mil euros (cerca de R$ 17 mil). ?Confio plenamente nas condições de Michael. Fico feliz por ele. Há um ano ele também jogou muito bem contra o Milan?, disse o treinador da equipe alemã, Ottmar Hitzfeld, lembrando o empate por 1 a 1 com os italianos na temporada 2005/06 da Liga - os adversários avançaram na competição por terem ganho o primeiro confronto, no San Siro, por 4 a 1. Campeão europeu e do Mundial Interclubes pelo Bayern em 2001. Pela seleção da Alemanha, o jogador de 36 anos também foi vice-campeão na Copa de 2002 e terceiro na edição passada da competição, que foi realizada no ano passado em seu país. O goleiro esteve em campo na vitória do Bayern por 2 a 0 sobre o Schalke 04, no último sábado, pelo Campeonato Alemão. O resultado manteve os atuais bicampeões na luta pelo titulo do Nacional.