Goleiro paraguaio tem jacarés roubados A tentativa do goleiro Tavarelli de construir um zoológico e um parque ecológico particulares foi frustrada nesta quinta-feira, após o defensor da seleção paraguaia e do Olimpia dar conta do roubo de 500 crocodilos e outros tantos filhotes de avestruzes de sua propriedade. ?Investi muito dinheiro na criação do parque que seria liberado à visitação pública?, revelou. ?Comprei 500 jacarés e alguns avestruzes, mas os ladrões não me deixaram nada?, lamentou. O goleiro explicou que os jacarés eram ?quase? domesticados e por isso foi fácil o furto. ?É impossível saber onde estão porque diversos lugares da cidade (Assunção) vendem livremente carne de jacaré?.