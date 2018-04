Goleiro passa por cirurgia e desfalca Southampton até o fim da temporada

Forster se machucou no sábado passado ao sentir dores no joelho após fazer uma defesa, no jogo contra o Burnley, em rodada do Inglês. Ele precisou deixar o gramado de maca. Exames realizados na segunda-feira constataram uma lesão no tendão patelar, o que exigiu a intervenção cirúrgica.

O clube não informou o tempo exato de recuperação do goleiro. Em nota, afirmou apenas que ele será reavaliado após a cirurgia para que os médicos apontem uma data para seu retorno. Lesões deste tipo costumam deixar jogadores longe das partidas por ao menos nove meses. Nos casos mais complicados, o atleta fica afastado por até um ano.

Convocado para a Copa do Mundo do Brasil, Forster é um dos principais jogadores do Southampton na atual temporada. Longe de contar com o orçamento dos grandes do futebol inglês, a modesta equipe ocupa o sexto lugar da tabela e briga por vaga na Liga Europa ou até mesmo na Liga dos Campeões.