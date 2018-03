Goleiro pega 22 jogos de suspensão O goleiro argentino Ignacio González, que atua no Unión Española (Chile), recebeu nesta quarta-feira uma suspensão de 22 partidas por ter agredido o árbitro Enrique Osses na derrota de seu time para o Unión San Felipe, no último fim de semana, pelo Campeonato Chileno. González, de 33 anos, se irritou com sua expulsão por causa de várias reclamações e deu um soco no árbitro, que foi ao chão. ?A punição de 22 partidas já vale a partir da próxima rodada?, disse Angel Botto, presidente do Tribunal de Disciplina do Futebol Chileno. A suspensão, de acordo com o Código Disciplinar do país, poderia chegar a 50 jogos. A punição ao goleiro argentino não é novidade no Chile. Em 2002, um jogador da segunda divisão também agrediu um árbitro e levou 30 partidas de suspensão. No ano seguinte, o ídolo local Iván Zamorano recebeu uma pena de 11 jogos por ter empurrado o árbitro Carlos Chandia.