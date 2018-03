Goleiro pega dois pênaltis e Villarreal derrota o Getafe no Espanhol

O Villarreal contou com dia inspirado do goleiro Sergio Asenjo para derrotar o Getafe neste domingo, em casa. Ele defendeu duas cobranças de pênaltis e foi fundamental para que os anfitriões confirmassem o triunfo por 1 a 0, pela 25.ª rodada do Campeonato Espanhol.

O resultado levou o Villarreal a 41 pontos, na quinta colocação, ainda sonhando com uma vaga na Liga dos Campeões da temporada que vem. Na quarta-feira, a equipe volta a campo para pegar o Eibar, fora de casa. Já o Getafe parou nos 33 pontos, é o décimo colocado, e encara o Deportivo La Coruña em casa, também na quarta.

A vitória deste domingo foi desenhada logo aos dois minutos. Bacca recebeu pela direita e cruzou para Enes Unal, que tocou de carrinho e marcou o único gol da partida.

A partir daí, brilhou a estrela de Asenjo. Aos 35 minutos, ele caiu no canto direito e pegou a cobrança de pênalti de Angel Rodríguez. Já aos cinco da etapa final, Jorge Molina foi quem bateu e mudou o canto, mas o goleiro foi feliz mais uma vez para espalmar e garantir o triunfo.