Goleiro perde o emprego durante jogo O goleiro do Iraty, Marco Antônio, foi demitido no intervado da partida da sua equipe contra o Prudentópolis pelo Campeonato Paranaense, ontem à noite. O motivo foram as falhas do goleiro, entre elas uma na qual a bola bateu na trave e nas costas do jogador antes de entrar no gol. No final, o Prudentópolis ganhou a partida por 4 a 2 e garantiu vaga nas semifinais do Paranaense junto com Coritiba, Londrina e Paranavaí.