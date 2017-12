Goleiro Petr Cech opera os dois ombros após eliminação Eliminado da Copa do Mundo da Alemanha, o goleiro da seleção checa Petr Cech, 24, foi operado nos dois ombros, nesta segunda-feira, em Londres, na Inglaterra. Segundo David Travnicek, empresário do jogador, a cirurgia foi feita para resolver problemas antigos nas regiões. Cech, que é considerado o melhor jogador do mundo na posição, ajudou o time do Chelsea a conquistar o bicampeonato inglês nas duas últimas temporadas. Ele atuou nas três partidas que a República Checa realizou pelo Grupo E - o selecionado europeu venceu os Estados Unidos (3 a 0) e foi derrotado pela Itália (2 a 0) e Gana (2 a 0). Apesar da diretoria do clube londrino também confirmar a operação, não foi divulgada a informação referente ao tempo que Cech ficará afastado dos gramados. O Chelsea faz a sua estréia na temporada 2006/07 do Campeonato Inglês no dia 19 de agosto, contra o Manchester City. A partida acontece no estádio Stamford Bridge, em Londres.