Goleiro pode desfalcar o Fluminense Depois de uma boa semana de treinos em Juiz de Fora (MG), o técnico do Fluminense, Joel Santana, recebeu uma notícia ruim nesta sexta-feira. O goleiro Kléber, com dores na coxa esquerda, não participou do coletivo e pode desfalcar o Tricolor no clássico com o Vasco, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. "Vinha sentindo dores musculares em virtude dos fortes treinos aqui em Juiz de Fora. Hoje, elas pioraram", disse Kléber. A tendência é a de que o jogador seja poupado da partida a fim de evitar agravar a contusão. Murilo e o jovem Fernando Henrique disputam a vaga.