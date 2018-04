Goleiro pode ser punido por diminuir traves na Suécia O goleiro dinamarquês Kim Christensen, do IFK Gotemburgo, da Suécia, pode ser suspenso por mudar a posição das traves durante as partidas de sua equipe. Ele foi flagrado por câmeras de TV antes do empate por 0 a 0 com o Orebro, e deve sofrer sanções da federação local.