Goleiro que acertou Júnior está sumido O goleiro Paul Subrata, que se chocou com Cristiano Lima Júnior antes do segundo gol do atacante na final da Federation Cup, no domingo, entre Dempo e Mohun Bagan, não voltou para sua casa até agora. Os dirigentes do clube indiano acharam melhor levá-lo para um local anônimo, pois o jogador brasileiro acabou morrendo após o lance. Segundo o jornal indiano The Times of India, os pais e a irmã do goleiro estão preocupados com seu destino. A mãe de Subrata, Lakshmi, atacou: "O que aconteceu com Cristiano Lima poderia ter acontecido ao meu filho ou com outra pessoa."