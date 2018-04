Goleiro Rafael exalta boa adaptação dos reforços no Santos

SANTOS - Dos sete reforços contratados pelo Santos na temporada, quatro já estão jogando como titular do técnico Muricy Ramalho: Neto, Renê Júnior, Cícero e Montillo. Para o goleiro Rafael, esses jogadores mostraram uma boa e rápida adaptação ao time, o que tem feito a diferença neste começo de temporada santista. Mas ele alerta que ainda é preciso mostrar evolução.

"A equipe começou bem. Sabíamos que íamos ter dificuldades pela parte física, mas a técnica está sobressaindo. Estamos ficando mais com a bola e rifando pouco ela. Temos que trabalhar para melhorar a parte física", avaliou Rafael. "A adaptação está sendo bem rápida. Os jogadores que chegaram são trabalhadores e, fora de campo, são muito legais", completou.

Rafael mostrou confiança em Neto, que vem sendo titular da zaga enquanto Edu Dracena se recupera da cirurgia. "O Dracena é nosso capitão e sempre vai fazer falta pela liderança dele dentro de campo. O Durval e o Neto estão indo bem. O Neto tem todas as qualidades para ir bem, fez um grande Paulista pelo Guarani ano passado e está indo muito bem", elogiou o goleiro.

Outro novato que recebeu elogios foi o volante Renê Júnior. "Acho que o posicionamento, a personalidade e a qualidade surpreenderam muito. Parecia que estava há muito tempo aqui. Ele se apresenta para jogar, dá o passe e é uma opção muito boa. Uma contratação que o Santos acertou em cheio. Em três jogos, já despertou a alegria da torcida", afirmou Rafael.

Com esse grupo reformulado e já dando sucesso, o Santos lidera o Paulistão com sete pontos em três rodadas. O próximo desafio será nesta quarta-feira, quando visita o Ituano em Itu. Depois, tem clássico com o São Paulo, domingo, na Vila Belmiro. "Precisamos fazer uma boa partida na quarta para fazer um clássico tranquilo", avisou Rafael.