Goleiro revela emoção no vestiário do Borussia após vaga na semifinal

DORTMUND - Os jogadores do Borussia Dortmund viveram uma emoção especial nesta terça-feira. Diante de 65.829 torcedores atuando em casa, a equipe alemã virou sobre o Málaga com dois gols nos acréscimos do segundo tempo, o último deles aos 48 minutos, e conseguiu a classificação para a semifinal da Liga dos Campeões.

"Foi emocionante o que se passou no vestiários. Nós merecemos esta comemoração e pudemos nos abraçar uns aos outros. O que conseguimos hoje (terça) só vai realmente ser assimilado nos próximos dias. É uma sensação inacreditável de orgulho", falou o goleiro do Borussia, Roman Weidenfeller.

O técnico Jürgen Klopp também tentou relatar as emoções vividas no BVB Stadium. "Todo mundo no banco estava prestes a ter um ataque cardíaco depois que marcamos o gol da vitória. O sentimento foi semelhante ao do ano passado, quando ganhamos o título alemão", contou.