Goleiro Robert Enke dará nome a fundação na Alemanha

Além de tratamento e pesquisas sobre a depressão, a fundação terá como objetivo ajudar crianças com problemas cardíacos. A filha de Robert Enke, Lara, morreu em 2006, com dois anos, vítimas de doenças do coração. Segundo a família de Enke, foi a morte de Lara que desencadeou a depressão do jogador.

A Fundação Robert Enke terá o apoio também da liga de clubes da Alemanha e do Hannover, último clube defendido pelo goleiro. De acordo com a Federação de Futebol da Alemanha, o capital inicial da fundação será de 150 mil euros (R$ 388 mil).