Goleiro Ronaldo se diz ?em cima do muro? Quem diria? O goleiro Ronaldo, um dos maiores ídolos da torcida corintiana, fica "em cima do muro" quando o assunto é por quem torcer no duelo entre Corinthians e Ponte Preta. Pela amizade conquistada nos dois clubes, garante que seria injustiça escolher. "Torço por empate. O lado sentimental não quer ver nenhum deles perder." Ronaldo prevê um duelo limpo, sem violência. Mas com enorme dificuldade para o Corinthians. "Defender o Corinthians é matar um leão por dia. São sempre jogos complicados. Neste domingo será assim; toma lá dá cá." Leia mais no O Estado de S. Paulo Carlos relembra os velhos tempos