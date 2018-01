Goleiro Ronaldo sofre grave contusão O veterano goleiro Ronaldo, ex-Corinthians, sofreu uma grave contusão no tornozelo e deve ficar fora do time da Ponte Preta, pelo menos, por quatro meses. Ele passará por uma cirurgia no tendão de Aquiles e seu aproveitamento no clube para o segundo semestre está praticamente descartado. A lesão, que atingiu 90% do músculo do tendão, foi confirmada por meio de uma ressonância magnética realizada nesta sexta-feira. O diagnóstico também foi lamentado pelo médico André Paraíso Forti. "Só mesmo uma cirurgia corretiva pode solucionar o problema." A cirurgia deverá ser realizada na próxima semana, em São Paulo, por exigência do próprio jogador. A contusão de Ronaldo aconteceu num simples treino, quando ele torceu o tornozelo esquerdo ao pisar num buraco. No primeiro semestre ele sofreu outras duas contusões: uma torção e uma distensão muscular na panturilha. Contratado no início do ano como solução para o gol da Ponte Preta, Ronaldo atuou muito pouco e nas vezes em que esteve em campo não foi bem, sofrendo gols considerados defensáveis e perdendo a confiança da torcida. A direção da Ponte não confirmou se, agora, vai contratar outro goleiro. O mais provável é que continue com Alexandre Negri e acerte o retorno de Alexandre Fávaro, que no primeiro semestre defendeu, por empréstimo, o América de São José do Rio Preto no Paulistão.