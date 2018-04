Goleiro se aposenta para virar técnico do Guaratinguetá

O ex-goleiro recém-aposentado Wilson Júnior foi apresentado como técnico do Guaratinguetá para a disputa da Série A2 do Paulista. Aos 37 anos ele abraçou a nova carreira após nesta temporada de 2014 atuar pelo São Bernardo, no Paulistão, e ser o reserva na Série B do Brasileiro com o Bragantino.

"Estou há quatro anos me especializando em estágios com grandes treinadores, para que quando viesse a oportunidade, eu estivesse pronto", afirmou. E se diz pronto para formar um time capaz de lutar pela volta à elite estadual.

SÃO CAETANO

A diretoria acertou com mais um jogador para a Série A-2 do Paulista. Trata-se de Eduardo Luiz, zagueiro que estava no Fortaleza, na última Série C do Brasileiro, e que também já defendeu o Vasco. É mais um reforço para o técnico Luis Carlos Martins.