Goleiro se livra de queixa de agressão O goleiro Eduardo, do Atlético-MG, chegou a um acordo com a bancária Lídia Fonseca, de 27 anos, que decidiu retirar nesta segunda-feira a queixa por agressão que registrou na delegacia Seccional Sul, na capital mineira, contra o atleta. O goleiro e a suposta vítima se encontraram nesta tarde no escritório do advogado de Eduardo, Antônio Marques Silva. ?Esse incidente foi sepultado. É uma página virada na vida de cada um", disse o advogado. Segundo ele, os dois assinaram um documento, concordando com o arquivamento das acusações. Lídia acusou Eduardo de agredi-la na madrugada de domingo, após uma noitada, da qual participaram também o lateral-direito Cicinho e o lateral-esquerdo Marquinhos. A agressão, de acordo com o boletim de ocorrência, teria acontecido no apartamento de Cicinho. Os jogadores, Lídia e outras duas garotas estavam em uma boate na Savassi, zona Sul de Belo Horizonte, e depois se dirigiram para o apartamento do lateral, na mesma região. Em seu depoimento à polícia, Lídia conta que Eduardo teria tentado se aproveitar de uma das garotas, identificada apenas como Fernanda. Ao solicitar que ele parasse de assediá-la, pois a garota estava embriagada, iniciou-se uma discussão entre os dois. A bancária disse que levou um tapa e revidou. Depois foi agredida com vários socos na nuca. O goleiro teria ainda tentado enforcá-la, mas Lídia afirmou que conseguiu escapar, entrou em seu carro, e foi embora. Ela registrou a ocorrência na tarde desta segunda-feira. Nenhum dos jogadores envolvidos admitiu falar sobre o assunto. Eles participaram normalmente do treinamento físico realizado pela manhã no CT de Vespasiano. O presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, Alexandre Kalil, informou que o clube não irá punir nenhum dos atletas, já que o incidente teria ocorrido no período de folga deles. Força-máxima - O técnico Celso Roth decidiu mudar os planos estabelecidos entre o seu antecessor, Geninho, e a diretoria atleticana de utilizar um time de juniores e reservas no Campeonato Mineiro deste ano. Segundo o gerente de Futebol, Éder Aleixo, Roth vai se reunir ainda esta semana com os dirigentes para tratar do assunto. De acordo com Éder, a decisão agrada aos titulares. "Sempre falei que é melhor jogar do que ficar treinando", confirmou o zagueiro Nem, capitão da equipe no Campeonato Brasileiro do ano passado.