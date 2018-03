Goleiro se machuca e desfalca o Paraguai O goleiro Justo Villar vai desfalcar a seleção do Paraguai nesta quarta-feira na partida contra o Brasil, válida pelas eliminatórias sul-americanas ao Mundial 2006. Segundo o técnico Aníbal Ruiz, o jogador sofreu um estiramento muscular e não tem condições de atuar no confronto. Em seu lugar, ele escalou Ricardo Tavarelli. ?Acabo de falar com Pangrazio (Osvaldo, médico da equipe nacional) e parece que é sério. Definitivamente não vai jogar?, garantiu. Assim, o Paraguai entra em campo com Tavarelli; Arce, Cáceres, Gamarra e Caniza; Bonet, Enciso, Paredes e Toledo; Roque Santa Cruz e Cardozo.