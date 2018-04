Goleiro se machuca e Grêmio tem primeiro desfalque

PORTO ALEGRE - O Grêmio está apenas no segundo dia da sua pré-temporada em Bento Gonçalves e já sofreu o seu primeiro desfalque. Isso porque Tiago, que deverá ser o terceiro goleiro do clube em 2014, reserva de Marcelo Grohe e Busatto, sofreu uma entorse no joelho direito no treino de sábado e deverá ficar afastado por um mês.

"Fizemos uma ressonância e constatamos que não se trata de uma lesão grave no sentido de requerer uma cirurgia. Ainda assim, o Tiago deve ficar 30 dias parado para tratamento. Por enquanto, ele permanece em Bento Gonçalves, mas isso ainda não é definitivo", explicou o médico Márcio Bolzani.

Outros dois jovens zagueiros do elenco começam o ano com lesões. "O Saimon teve uma entorse durante as férias. Ele evoluiu bem no tratamento e em alguns dias deve poder treinar normalmente com o grupo. O Gabriel (que sofreu uma lesão no joelho esquerdo ainda em 2013) segue fazendo um trabalho intenso de fisioterapia e deve estar pronto para voltar neste início do ano", afirmou Bolzoni.