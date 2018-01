Goleiro Sérgio, ex-Palmeiras, deixa o rebaixado Santo André Após a confirmação do rebaixamento para a Série A-2 do Campeonato Paulista, a diretoria do Santo André anunciou oficialmente na tarde desta segunda-feira a saída do experiente goleiro Sérgio, ex-Palmeiras, e do volante Raulen, ex-São Caetano. O clube aceitou o pedido de rescisão de contrato de ambos e, mesmo faltando duas rodadas para o final da competição estadual, já está em busca de reforços para a disputa da Série B do Brasileiro. Sérgio já tinha pedido ao técnico Roberval Davino para não atuar domingo, na vitória diante do América, quando foi confirmado o rebaixamento. ?Ele veio ao clube para ajudar, mas acabou mergulhando com o time na Série A-2?, revelou o treinador. O diretor de futebol do Santo André, Sérgio Prado, afirmou que está atrás de no mínimo mais seis jogadores para compor o elenco que vai disputar a Série B. Além de um goleiro e um volante para as vagas de Sérgio e Raulen, o clube segue atrás de um zagueiro, um lateral e mais um atacante. ?A gente já conversou com alguns jogadores, mas não posso adiantar nada porque estão em outros clubes?, explicou Sérgio Prado, evitando comentar a péssima campanha do time no Paulistão. Com apenas 9 pontos, o Santo André é o lanterna do campeonato.