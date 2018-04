Goleiro sobrevive a convulsão e acidente de carro para ganhar título mexicano

CIDADE DO MÉXICO - Moisés Muñoz é um homem que certamente acredita em milagres. Ele pode até não ser religioso, mas neste domingo ele foi protagonista de uma história surpreendente para o futebol e até para a medicina. O local de todos esse acontecimentos foi o mítico estádio Azteca, local onde a seleção brasileira ganhou o tricampeonato mundial em 1970.

O jogador mexicano foi responsável direto pelo título do América no Torneio Clausura do Campeonato Mexicano. Na final contra o Cruz Azul ele foi além do simples dever da sua posição de origem, a de goleiro. Muñoz fez um belíssimo gol de peixinho no último minuto que decretou a vitória de virada do time por 2 a 1 no tempo normal. A batalha foi mais além e só terminou nos pênaltis. Novamente ele brilhou, defendeu uma cobrança e garantiu os 4 a 2.

Até esse ponto essa história já seria incrível, mas um detalhe falta ser citado. Em junho do ano passado Muñoz teve uma convulsão enquanto dirigia. Bateu o carro, ficou internado no hospital e por quatro meses esteve longe dos campos para recuperar a mão machucada.

A perseverança do goleiro foi a mesma do restante do time, que conseguiu uma incrível virada. Após perder o jogo de ida fora de casa por 1 a 0, tudo pareceu ficar ainda mais complicado quando a0s 14 minutos de jogo o América teve Jesus Molina expulso. Seis minutos depois o Cruz Azul saiu na frente e a situação se complicou de vez.

O drama no lotado estádio Azteca continuou até perto do fim. Aos 44 minutos do segundo tempo Mosquera empatou de cabeça. Porém ainda não bastava. Era necessário mais um gol para levar a decisão do título para a prorrogação. Foi aí que entrou a figura do goleiro Muñoz. Um cabeceio certeiro valeu a virada e a sobrevida à equipe que saiu vitoriosa nos pênaltis após o empate sem gols no tempo extra.

"Todos nós somos heróis", disse o goleiro. "Nós deixamos nossos corações e almas no campo. Nós nunca perdemos a fé", confessou o herói da noite. "O time nunca deixou de lutar e temos mérito. Estivemos a 30 segundos de ser vice-campeões", comemorou o atacante Jiménez.