Goleiro sofre seqüestro-relâmpago O goleiro André, reserva de Clemer no Internacional, foi vítima de um seqüestro-relâmpago na tarde de segunda-feira, logo depois de sair do treino no estádio Beira-Rio. Ele ficou cinco minutos em poder de dois assaltantes, que levaram seu carro - um Toyota Corolla, além de documentos e dinheiro. O jogador não sofreu agressões físicas. O seqüestro começou quando André saiu de uma padaria. Ao embarcar no automóvel, ele foi rendido pelos assaltantes, que portavam pistolas. Além de ceder a direção, André teve de circular pela cidade junto com os bandidos e ensinar um deles, o motorista, a operar o câmbio automático do automóvel.