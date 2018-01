Goleiro titular ainda é mistério no Santos Doni, Júlio Sérgio ou Mauro? O técnico Emerson Leão faz mistério desde o início da pré-temporada, na Chácara Santa Filomena, em Jarinu, mas promete dizer nesta terça-feira quem será o novo titular do gol do Santos, o sucessor do ex-ídolo Fábio Costa. Ele afirma que essa é a sua única dúvida para escalar o time para a estréia no Campeonato Paulista, contra o Oeste, quarta-feira à noite, em Itápolis. A decisão será apenas de Leão, embora ele sempre leve em consideração a opinião do seu auxiliar-técnico e treinador de goleiros, Pedro Santilli. "Temos três excelentes camisa 1", afirmou Santilli. "Com qualquer um dos três, o time estará bem servido." Leão mantém postura semelhante à do seu auxiliar e garante que as chances têm sido iguais para os três. Tanto que Doni, Júlio Sérgio e Mauro foram revezados como titular nos coletivos da semana passada. Para Leão, seria mais fácil simplesmente escolher Doni, até para justificar a sua insistência para que o Santos o contratasse junto ao Corinthians, mas haveria o risco de passar a idéia de estar sendo injusto com Júlio Sérgio, teoricamente o sucessor natural de Fábio Costa e que nunca comprometeu quando teve que entrar no time. Os três goleiros vêm usando discursos semelhantes nas entrevistas. "Não me preocupo. Estou trabalhando com tranquilidade e espero ser o escolhido. Mas respeito os dois companheiros da posição e vou acatar o que for decidido", disse Doni. "Venho me dedicando para estar pronto ser for o escolhido. Mas vim para brigar pela posição e não apenas para compor o grupo", afirma Mauro, que veio do Marília no final do ano passado. Júlio Sérgio, sempre sereno, procura não se comprometer. "Estou preparado para ser o titular, mas quem decide é o técnico." O que pode indicar que Doni está ganhando a disputa é que, durante os treinos em Jarinu, ele vem merecendo atenção especial tanto de Pedro Santilli como de Leão.