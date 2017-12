Goleiro volta ao México para acompanhar enterro do pai Felipe Sanchez, pai do goleiro da seleção mexicana Oswaldo Sanchez, morreu nesta quarta-feira de um ataque cardíaco na cidade de Guadalajara, no México. O jogador foi liberado pelo técnico Ricardo Lavolpe para acompanhar o enterro. O goleiro, no entanto, retornará à Goettingen, cidade em que os mexicanos estão concentrados na Alemanha, já nesta sexta-feira. Domingo, a seleção estréia na Copa do Mundo diante Irã, em Nuremberg, pelo Grupo D.