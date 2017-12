Goleiros da Austrália brigam pela vaga de titular A disputa pela posição de titular no gol da Austrália esquentou com as declarações do goleiro Zeljko Kalac, que afirmou que o seu companheiro, Mark Schwarzer, "não está passando por um bom momento". O técnico da Austrália, o holandês Guus Hiddink, está aplicando um rigoroso treinamento sobre os dois jogadores para definir quem será o titular na estréia da Copa do Mundo, contra o Japão, no dia 12 de junho. "Essa rivalidade entre ambos existe. Por isso Hiddink vai utilizar os próximos amistosos para escolher o titular. Diferentemente de Schwarzer, Kalac jogou poucas partidas nesta temporada", explicou o preparador de goleiros, Tony Franken. No próximo amistoso, contra a Holanda, no dia 4 de junho, o goleiro titular deve ser Schwarzer. Entretanto, Hiddink só vai definir o titular na última partida preparatória, contra Liechtenstein, no dia 7 de junho. O atacante Harry Kewell, principal jogador da Austrália, está praticamente recuperado de uma contratura muscular e deve ser liberado pelo departamento médico para participar da partida contra Liechtenstein. O Brasil faz a sua segunda partida no Mundial contra a seleção da Austrália, no dia 18 de junho, em Munique.