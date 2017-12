Goleiros de Bota e Flu aprovam luzes do Engenhão

A CBF confirmou no início da noite desta quarta-feira que Botafogo e Fluminense farão no dia 30 de junho o jogo de inauguração o Estádio Olímpico João Havelange, construído especialmente para os Jogos Pan-Americanos, ao custo aproximado de R$ 400 milhões. A medida foi tomada depois que os goleiros Júlio César, do Botafogo, e Fernando Henrique, do Fluminense, visitaram o estádio e aprovaram a iluminação. Júlio César, que cometeu uma falha grotesca no último jogo do Botafogo, contra o Náutico, lembrou que escapou duas vezes de levar o milésimo gol de Romário, e agora não quer ser marcado por ser o primeiro a sofrer um gol no Engenhão. "Vai ser mais uma prova de fogo, mas o importante será atuar bem e o Botafogo sair vencedor", afirmou. "O estádio é belíssimo, está aprovado e só precisa de alterações no posicionamento de alguns refletores", completou o botafoguense. Fernando Henrique, por sua vez, observou a necessidade de melhoras no gramado, mas o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Eider Dantas, avisou que a grama ainda está em tratamento e vai melhorar até o clássico, válido pela oitava rodada do Brasileiro. No Pan, o Engenhão receberá jogos de futebol e também as competições de atletismo. Para o jogo ser realizado no Engenhão, a prefeitura pagou uma cota de R$ 300 mil para os clubes e repassará 20 mil ingressos para cada um. Botafogo e Fluminense assumiram o compromisso de trocar as entradas por um quilo de alimento não perecível. Outros 4 mil ingressos serão distribuídos para os operários que trabalharam na construção do estádio e sorteados entre servidores municipais. Edital antecipado Eider Dantas afirmou nesta quarta que a liberação do edital de concessão do Engenhão pode ser antecipada para o início de julho, antes mesmo do início do Pan. O custo de manutenção do estádio é alto, calculado em R$ 4 milhões anuais, e a idéia é a de repassá-lo por um período de 50 anos. Botafogo e Fluminense já manifestaram interesse em participar da concorrência, desde que com o apoio de investidores. Nesta quinta-feira será a vez de o presidente do Flamengo, Márcio Braga, visitar o João Havelange para conhecer suas dependências. O clube, no entanto, tem interesse de arrendar o local por um período mais curto, por cerca de dez anos, enquanto remodela seu estádio, na Gávea.