Goleiros disputam posição no Flu O goleiro Kléber foi eleito o melhor jogador do Fluminense no empate com o Corinthians, sábado passado, no Pacaembu. Mas o titular Fernando Henrique recuperou-se da contusão no joelho direito e já tem condições de enfrentar o Figueirense, no sábado. Problema para o técnico Alexandre Gama resolver. "Saí por contusão e não por deficiência técnica. Mas reconheço que o Kléber é um grande goleiro e, se for o escolhido, também vai fazer de tudo para jogar bem", afirmou Fernando Henrique.