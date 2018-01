Goleiros disputam vaga no Guarani O técnico Barbieri já se prepara para o bom problema que terá em mãos em breve no Guarani. No começo de outubro acaba a punição ao goleiro Jean, suspenso por 60 dias pelos incidentes causados na derrota de 5 a 2 para o Fluminense, no Maracanã. Aí, o antigo titular terá que brigar pela posição com Fernando, que vem tendo boas apresentações. Para o treinador de goleiros do Guarani, Luís Carlos Brandão, a definição só será feita após uma reunião com a comissão técnica. "Tanto o Jean quanto o Fernando têm estilos muito parecidos, mas o primeiro leva vantagem na experiência. Vamos sentar com o Barbieri para saber quem vai jogar quando o Jean cumprir a sua suspensão", explicou. Mas, por enquanto, tudo vai ficar do jeito que está. Para o jogo do próximo dia 14, contra o Juventude, no Brinco de Ouro, Fernando segue com a camisa 1. A volta de Jean só deve ocorrer no dia 8 de outubro contra o Santos, na Vila Belmiro.