Goleiros do Grêmio reforçam preparação na altitude Um dos mais afetados pelos efeitos da altitude é o goleiro, que, além dos problemas físicos que pode sofrer, ainda tem que conviver com as variações que o ar rarefeito pode causar nas bolas que precisam defender. Por isso, o Grêmio reforçou a preparação do titular Dida e dos reservas Marcelo Grohe e Busatto antes de enfrentar o Independiente Santa Fé, no dia 16 de maio, em Bogotá, na Colômbia.