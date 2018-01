Goleiros paraguaios homenageiam Chilavert Os goleiros Tavarelli e Justo Villar, do Paraguai, decidiram não usar a camisa número 1, nas Eliminatórias da Copa de 2006, em homanagem ao antigo titular Chilavert, que renunciou à seleção. Os paraguaios estréiam sábado na competição, contra o Peru. Chilavert liderou o Paraguai nas duas últimas Copas, na França/98 e Coréia/Japão/2002, mas deixou a seleção em abril deste ano, por causa de atrito com os dirigentes da Federação local. Aos 38 anos, ele joga atualmente no uruguaio Peñarol.