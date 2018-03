Goleiros são pegos no antidoping Dois casos de doping foram anunciados nesta sexta-feira pelo Controle de Dopagem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) envolvendo os goleiros Fernando Vizzotto, do Coritiba, e Harlei, do Goiás. Eles estão suspensos preventivamente por 29 dias. Vizzotto ingeriu a substância clostebol, um esteróide anabolizante sintético que aumenta a força e a massa muscular, antes do jogo Coritiba x Vasco, em 18 de maio, no estádio Couto Pereira, válido pelo Campeonato Brasileiro. O exame de urina de Harlei apontou a presença da substância furosemida, um anti-hipertensivo, que teria sido ingerida pelo atleta antes do jogo Goiás x São Paulo, em 7 de maio, no Serra Dourada, pela Copa do Brasil. A punição, nesses casos, restringe-se apenas aos atletas.