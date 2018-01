Veja o pênalti polêmico que deu a vitória ao Corinthians

O Corinthians derrotou o Sport por 4 a 3 em Itaquera na noite desta quarta-feira e alcançou à liderança do Campeonato Brasileiro. A vitória, no entanto, só foi obtida nos minutos finais do jogo. E não faltou polêmica. O juiz Luiz Flávio de Oliveira marcou pênalti, aos 39 minutos do segundo tempo, após a bola bater no braço do volante Rithely dentro da área. "Enquanto a arbitragem não se profissionalizar, vamos passar por isso todos os dias", lamentou Diego Souza, meia do Sport. Assista ao lance e aos gols da partida e também aos gols de outros jogos do Campeonato Brasileiro: a derrota do Palmeiras, e as vitórias de Santos, Internacional e Flamengo.

CORINTHIANS 4 X 3 SPORT

CORITIBA 2 X 1 PALMEIRAS

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SANTOS 1 X 0 VASCO

FLAMENGO 3 X 2 ATLÉTICO-PR

INTERNACIONAL 1 X 0 FLUMINENSE