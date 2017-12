Gols brasileiros encantam alemães Elber fez dois gols no empate surpreendente e sofrido, em casa, do Bayern de Munique por 3 a 3 contra o fraco Hannover. Ewerthon também fez dois, e Dedé um, na goleada do Borussia Dortmund, 4 a 1, sobre o Werder Bremen. E Juan salvou o Bayer Leverkusen no empate por 1 a 1 com Hertha Berlim. Esse é o resumo da participação brasileira, neste sábado, na 10ª rodada do Campeonato Alemão. Os brasileiros foram responsável por praticamente um terço dos 19 gols marcados. O Bayern de Munique continua na liderança do Alemão, com 23 pontos. Neste sábado, porém, em pleno Estádio Olímpico, penou para empatar com o antepenúltimo Hannover (9). A equipe foi traída por sua defesa, que cometeu falhas incríveis (o goleiro Kahn, machucado, não atuou), é só não perdeu graças a Elber. O atacante abriu o placar aos 4 minutos. Mas Zuraw, aos 16, e Stendel, aos 45, viraram para o Hannover ainda na primeira etapa. Scholl empatou aos 30 e Elber ? artilheiro do campeonato com 10 gols ?, colocou o Bayern em vantagem novamente aos 35. Mas aos 38, em outro erro da defesa, Stendel voltou a marcar, garantindo um empate com sabor de vitória para seu time. Já a vitória do vice-líder (20 pontos) Dortmund fora de casa por 4 a 1 sobre o Werder Bremen só saiu por conta do talento de seus brasileiros. Frings, aos 2 minutos, fez o primeiro do Dortmund, completando com um bonito voleio o cruzamento de Evanílson. Ernst empatou aos 35. Na etapa final, Dedé, com uma ?bomba? da entrada da área, fez 2 a 1 para o Borussia, aos 27 minutos. Então foi a vez de Ewerthon sacramentar a vitória, marcando duas vezes, aos 29 e 39 minutos. O ex-corintiano tem 6 gols no campeonato. Ailton, do Bremen, passou em branco neste sábado, mas com 7 gols é um dos vice-artilheiros. Já o time de Aílton, com 17 pontos, divide a terceira colocação com o Munique 1860, que venceu o Borussia Moenchengladbach por 1 a 0. Em Berlim, Friedrich, aos 20 minutos, colocou o Hertha na frente contra o Leverkusen. Mas aos 10 minutos da etapa final Juan empatou. O Hertha tem 16 pontos e divide o quinto lugar com o Sckalke (1 a 1 com o Nuremberg). Com 12 pontos, o Leverkusen é o 12º colocado. Também neste sábado Stuttgart e Energie Cottbus ficaram no 0 a 0. Neste domingo, a rodada será completada com Wolfsburg x Hansa Rostock e Kaiserslautern x Bochum.