Gols brasileiros garantem o Real Madrid O Real Madrid venceu hoje o Málaga, por 2 a 1, no Estádio Santiago Bernabeu, e se manteve na liderança do Campeonato Espanhol, somando agora 52 pontos, dois a mais do que o Valencia, segundo colocado. O atacante brasileiro Ronaldo, recuperado de uma febre que o afastou do jogo contra o Sevilla, na quarta-feira, abriu o marcador, aos 22 minutos do primeiro tempo. Roberto Carlos ampliou no segundo tempo, aos 13. Para o Málaga, Luque descontou. Em relação ao interesse do time espanhol pelo meia Totti, da Roma, o atacante Raúl Gonzalez garantiu que se confirmado, será um um reforço bem-vindo. ?É um jogador que desequilibra, muito habilidoso e que faz gol. Sempre teve um papel importante na Roma e na Seleção Italiana?, elogiou Raúl. O Valencia também fez a sua parte. Venceu hoje o Atletico de Madrid, em casa, por 3 a 0, somando 50 pontos. O destaque da partida foi o atacante Mista, que marcou dois gols. Vicente completou o placar. O time da casa não teve dificuldades para dominar a partida e garantir os três pontos. O resultado comprometeu o Atlético de Madrid, que continua com 36 pontos, na quinta colocação, mas que pode ser ultrapassado amanhã, dependendo do resultado da partida entre Barcelona e Osasuna, em Pamplona, com transmissão ao vivo pela ESPN Brasil, às 16 horas.